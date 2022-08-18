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Yerel Küçükçekmece'deki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
Yerel

Küçükçekmece'deki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Küçükçekmece Halkalı Meydanı’nda bulunan bir sitede 13 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 19:38:00 - 2022-08-18 22:21:57

Küçükçekmece Halkalı’da meydana gelen silahlı kavgada yaralı sayısı 13’e yükselirken, kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kavga sırasında silahların patlamasıyla müşterilerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı’nda bulunan bir sitede yaşandı. Meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralı sayısı 13’e yükseldi.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Öte yandan kavga anına ilişkin yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere tarafların birbirlerine vurduğu anlar yansırken, silahların patladığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Müşterilerin korku içinde kaçmaları da görüntülere yansıdı.

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