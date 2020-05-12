Küçükçekmece’de yardım ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgınının ilçede yayılmaması için Mayıs ayında da tedbir ve yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında temizlik, dezenfeksiyon, denetim, sosyal destek alanında önemli çalışmalara imza atan Küçükçekmece Belediyesi, 1-10 Mayıs tarihleri arasında 223 kamu alanı, 967 sokak ve caddede dezenfeksiyon çalışması yaptı. 11 Mayıs itibarıyla işbaşı yapan ilçedeki 203 berber, kuaför ve güzellik merkezinde de dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

Belediyeye ulaşan 27 bin 842 vatandaşın da çağrısını yanıtlayan ekipler, taleplerine göre vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdi. Kentte eşitlik ilkesinden hareketle sosyal hizmetlerine devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 13 bin 688 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yaparken, 9 bin 528 gıda kolisini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Metrobüs ve Marmaray durakları ile merkezi noktalarda 5 bin kişiye iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildi.

Sokak canlıları için görev başında olan Veteriner İşleri ekipleri de 265 kilogram kedi ve köpek mamasının dağıtımını yaptı. Virüs salgınına karşı vatandaşları korumak için alınan tedbirler kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde ve marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları noktasında uyarılarda bulunarak denetim yapıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüse karşı aldığı önlem ve tedbirleri düzenli periyotlar ile sürdürecek. 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi’ne ulaşabiliyor.