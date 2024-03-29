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Yerel Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kameraya yakalandı
Yerel

Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kameraya yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 12:54:00 -

Küçükçekmece’de, bir şüpheli abisiyle yaşadığı alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlığa düştüğü abisini sokakta takip etmeye başladı. Kardeşi tarafından takip edildiğini anlayan abi kaçınca, şüpheli uzun namlulu silahla rastgele havaya ateş açmaya başladı. Olay da kimse yaralanmazken, vatandaşlar panik yaşayarak sağa sola kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinden sonra sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

 Olay anı kamerada

Uzun namlulu silahla dehşet saçan şüphelinin o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin mahallede uzun namlulu silahla havaya ateş açtığı ve mahalleden ayrıldığı görülüyor.

 "Uzun namlulu silahla mahalleye gelip havaya sıktı"

Mahalleli olarak panik yaşadıklarını anlatan görgü tanığı İsmail Sıddık, “ Uzun namlulu silahla mahalleye gelip havaya sıktı. Mahalleli biraz tedirgin oldu, biraz korktu. Ondan sonra polis geldi, el koydu. Adamı götürdü. Yaralı yok” diye konuştu.

 "Karşı taraftan silahla geliyor ve rastgele ateş ediyor"

Daha sonra konuşan esnaf Fethullah Bozkurt ise, “Biz de kamera görüntülerinden izledik. Karşı taraftan silahla geliyor ve rastgele ateş ediyor. Ben silahı kameradan gördüm ama ne silah olduğunu görmedim. İnsanlar sağa sola kaçmış, çocuklar yukarı kaçmış. Sonra polisler geldi. Adam İnönü Mahallesi'nde oturuyor” şeklinde konuştu.
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