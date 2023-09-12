Küçükçekmece'de trafikte otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, Atatürk Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi plakası belirlenemeyen motosikletle 2. Hürriyet Caddesi'nde trafik ışıklarında bekleyen 34 BGV 600 plakalı otomobilin yanına yanaştı. Motosikletten inen 2 şüpheli, otomobilin kapısını zorla açarak otomobil sürücüsüne silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen sürücü bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri motosiklete binerek kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredekilerin bilgisine başvuran polis ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin otomobili, polis ekiplerinin çalışmasından sonra çekici ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrası yaşananlar kamerada

Olay sonrası yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırıya uğrayan kişinin otomobilin direksiyon koltuğunda yaralı halde olduğu ve çok sayıda vatandaşın yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA