0553 313 94 23

Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü

- Bozulan aracından inen sürücüye başka bir araç çarptı

12 Ağustos 2019 Pazartesi 03:49
Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de bozulan aracından inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atakent mevkisi TEM bağlantı yolunda ilerleyen Necati Kara’nın (44) kullandığı araç hararet yaptı. Necati Kara, yardım çağırmak için aracından indiği sırada aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın çarpmasıyla yol kenarına savruldu.

Kara’ya çarpan araç sürücüsü kaçtı, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Necati Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alan Kara’nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polis ekipleri, kazaya karışıp olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kara’nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 03:49
  1. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
  2. ölümlü kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    1. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    2. Adana'da taciz iddiası
    3. Kırşehir’de kaza7 yaralı
    4. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    5. Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda..
    6. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    7. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    8. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    9. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    10. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    11. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    12. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    13. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    14. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    15. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    16. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    19. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    20. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    21. Din görevlisi olmayınca bayram..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ağustos 2019
    23. PSG 3 puanı 3 golle aldı
    24. Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
    25. Husilerden Suudi Arabistan hava..
    26. Pitbull cinsi köpeğin saldırısına..
    27. Türkiye'den 'Yemen' açıklaması: Üzüntü..
    28. İsveç'ten Norveç'teki cami saldırısına..
    29. Kayalıklara düşen genç kız 12 saatte..
    30. Bolu’da, evlerin arasındaki 2 katlı..
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi
    Kuran-ı Kerim'i öpüp, kurdeleyi kesti! Füzelerin korkulu rüyası yeni hava savunma radar sistemi
    'Tahsin Paşa' bu kez orada görüntülendi!
    'Tahsin Paşa' bu kez orada görüntülendi!
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...