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Aktüel

Küçükçekmece’de tekeri patlayan otomobil benzinlikteki markete girdi

Küçükçemece’de tekeri patladığı ileri sürülen otomobil, hızını alamayarak yan yoldaki benzinliğin marketine girdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 02:15:48 -
Küçükçekmece’de tekeri patlayan otomobil benzinlikteki markete girdi

Küçükçemece’de tekeri patladığı ileri sürülen otomobil, hızını alamayarak yan yoldaki benzinliğin marketine girdi. Kazada yaralanan olmazken, marketin için harabeye döndü.



Olay, gece saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece Cennet mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametine giden ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 HG 5332 plakalı otomobil, tekeri patladığı iddia edildi. Bunun sonucunda kontrolden çıkan otomobil, yan yoldaki benzinliğin marketine girdi.


Kazada kimse yaralanmazken marketin kırılan camları ve rafları etrafa dağıldı. Neye uğradığını şaşıran istasyon çalışanları panik yaşadı. Paniğin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun olmaması için benzinliğin giriş ve çıkışını güvenlik şeridi ile kapattı.



Olayın duyulmasıyla benzinlik sahibinin akrabaları, kısa sürede olay yerine akın etti. Markete giren araç sevk edilen çekici yardımıyla kaldırıldı. Market çalışanları, daha sonra etrafa savrulan raf ve ürünleri topladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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