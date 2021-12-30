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Yerel Küçükçekmece’de sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Küçükçekmece’de sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında bıçaklı kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 de ise yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 08:29:00 -

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Altınşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Resul K. (23) ve babası Sefa K. (55), daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Metin Balkan (34) ile İstasyon Mahallesi’nde bir araya geldi. Taraflar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Balkan ve Sefa K. yaralanarak yardım beklerken Resul K. ise olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin Balkan ve Sefa K.’yi hastaneye kaldırdı. Metin Balkan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Sefa K.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri firar eden Resul K’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

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Yorumlar

bileyciler, hadi iş başına..

Lan bak yeni yıl da geliyor, ne acele ettiniz, o gece taksime beyoğlu’na çıkıp bol adam pıçaklardınız, yabancılar da olacak üstelik..
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