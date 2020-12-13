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Aktüel Küçükçekmece’de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Aktüel

Küçükçekmece’de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 04:45:30 -
Küçükçekmece’de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

İSTABUL (AA) - Küçükçekmece’de yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak’ta ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı sonrası silahlı saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaşırken yaralanan kişi bir taksiyle hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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