Küçükçekmece’de okullar yeni döneme hazır

Küçükçekmece’de 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 152 bin 743 öğrenci ders başı yapacak. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri okulların açılmasına sayılı günler kala,ilçe genelindeki okulların tadilat, bakım-onarım ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelindeki okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı. Fen İşleri Müdürlüğü 80 okulun bakım, tadilat, boya işlerini yaparken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ise 160 okulun ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise, “İlçe genelindeki tüm okullarımızda bakım onarım ve ilaçlama çalışmasını tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda ders yapmasını istiyoruz. Temiz, bakım onarımı yapılmış ilaçlanmış bir ortamda çocuklarımızın kendilerini derslere daha iyi verebileceklerini düşünüyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların rahat etmesi derslerine rahat rahat çalışması bizim için önemli” diye konuştu.

Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden Esra Bal ise “Oğlum bu sene 4’e geçti. Şimdi okul hazırlıklarını yapıyoruz. Çok heyecanlıyız ailece. Yeni bir sene. Yeni bir dönem. Oğlum zaten çalışkan bir çocuk. Belediyemiz sınıfları da temizlemiş, bize hazırlamış. Belediyemize, Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ ye çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti. Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe genelindeki okullarda yürüyen haşereler ve farelere karşı ilaçlama ile hastalık etkenlerini yok etmeye yönelik dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ise, okulların boya, badana, Atatürk Büstü ve Kaidesinin tamiratları, çatı yenilenmesi, WC tesisatlarının ve kırık taşların yenilenmesi, kapı tamiri, korkuluk tamiratları, bayrak direği montajı, bahçe duvarları tadilatı, Hobi bahçesi için bordür ve parke imalatı, anaokulu tadilatları, otopark (beton zemin) , elektrik tesisatı tamiri, lokal asfalt yaması yapıldı.

İlçede 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ise 152 bin 743 öğrenci ders başı yapacak. Öte yandan Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evleri, Kültür Merkezleri ve Çocuk Üniversitesi’nde ise çocuklara her türlü derste ve branşta etüt desteği veriliyor.