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Ekonomi Küçükçekmece’de kurulacak semt pazarları hangileri? Küçükçekmece’de hangi semt pazarı açık?
Ekonomi

Küçükçekmece’de kurulacak semt pazarları hangileri? Küçükçekmece’de hangi semt pazarı açık?

İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yerleri' genelgesine göre 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri hizmet verecek. Peki Küçükçekmece’de cumartesi günü hangi pazarlar kurulacak? Küçükçekmece’de yarın hangi semt pazarları kurulacak? Küçükçekmece’de kurulacak pazarlar hangileri? Tam kapamda yasaklarında Küçükçekmece’de hangi semt pazarı açık?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:48:00 -
Küçükçekmece’de kurulacak semt pazarları hangileri? Küçükçekmece’de hangi semt pazarı açık?

Küçükçekmece’de kurulacak semt pazarları hangileri? 17 günlük tam kapanmada semt pazarları 8 ve 15 Mayıs günlerinde açık olacak. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'ndan alınan bilgilere göre tam kapanmada semt pazarları Cumartesi günleri açık olacak. Pazar yereleri açık olacak ilçeler arasında Küçükçekmece de var. Peki Küçükçekmece’de kurulacak pazar yerleri hangileri? Yarın Küçükçekmece’de açık olan pazar yerleri hangileri? İşte detaylar.

Küçükçekmece’de hangi semt pazarı açık?

Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı,

İnönü Pazartesi Pazarı,

Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı,

Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı,

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı,

Yeşilova Salı Pazarı,

Tevfikbey Çarşamba Pazarı,

Halkalı Çarşamba Pazarı,

Yarımburgaz Çarşamba Pazarı,

Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı,

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı,

Kanarya Perşembe Pazarı,

Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı,

Fatih Cuma Pazarı,

M.Akif Cuma Pazarı,

Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı,

Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı,

İnönü Cumartesi Pazarı,

Organik Pazar Pazarı,

Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı,

Atatürk Pazar Pazar Pazarı

 

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