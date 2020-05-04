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Aktüel

Küçükçekmece’de Korona virüs yasağına uymayan kahvehaneye baskın

Küçükçekmece’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, 8 kişiye toplam 25 bin 440 lira para cezası kesti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:42:41 -
Küçükçekmece’de Korona virüs yasağına uymayan kahvehaneye baskın

Küçükçekmece’de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğunu belirleyen polis, 8 kişiye toplam 25 bin 440 lira para cezası kesti.


İçişleri Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ’Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin’ geçici bir süreliğine durdurulmasına karar vermişti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün devriye görevi sırasında Kartaltepe Mahallesi, Gönül Sokak üzerindeki bir kıraathanenin kepenklerinin yarı açık olduğunu fark etti. Akşam saat 22.30 sıralarında söz konusu kıraathaneye baskın düzenleyen polis, işletme sorumlusunun da içinde olduğu 8 kişiye Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan toplam 25 bin 440 lira para cezası uyguladı.


Ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane zabıta ekiplerince mühürlendi.

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