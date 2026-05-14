Küçükçekmece’de korkutan yangın

Olay 15.00 şıralarında Küçükçekmece Kanarya Devekuşu sokak üzerinde meydana geldi. Beş katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sararken binamda bulunan vatandaşlar dışarı çıkarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken polis ekipleri de sokak çevresinde önlem aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.