Küçükçekmece'de kaldırım çöktü
Yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresi belediye ekiplerince demir bariyerlerle çevrildi
İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kaldırımda meydana gelen çökme nedeniyle 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde oluşan çukurun çevresini demir bariyerlerle çevirdi.
Belediye ekiplerinin sabah saatlerinde onarım çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.