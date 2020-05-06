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Aktüel

Küçükçekmece'de kaçak nargile tütünü operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:38:50 -
Küçükçekmece'de kaçak nargile tütünü operasyonu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir imalathanede, 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak nargile tütününün işlenerek satışa hazır hale getirildiği imalathaneye operasyon düzenledi.

İmalathanede yapılan aramada, bir bölümü paketlenmeye hazır 1 ton 350 kilogram kaçak nargile tütünü ile 200 nargile tütünü etiketi, 3 elektronik terazi, 2 elektronik paketleme makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 1 metal ocak, 5 tüp, 40 litre gliserin ve 21 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi.

Operasyonda suçüstü yakalanan A.E.C gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin imalathanedeki incelemesi sürüyor.

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