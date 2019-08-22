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Küçükçekmece'de hastanede yangın

Hastanenin ilaç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

22 Ağustos 2019 Perşembe 06:30
Küçükçekmece'de hastanede yangın

İSTANBUL (AA) - Küçükçekme'de Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ilaç deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin alt katındaki ilaç deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 06:30
  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. Yangın

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