  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

Akaryakıta dev indirim! O güne kadar sakın depoyu fullemeyin...

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor

Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu

iPhone 15 tanıtım tarihi Türkiye saati resmi olarak Türkiye'ye açıklandı: Beklenen o an geldi! Modellerin üstüne çıkacak

Türkiye'ye petrol vermedikleri için zarar üstüne zarar ediyorlar! Acil olarak çözüm yolu arıyorlar

Müslüman turistler ırkçılardan endişeli

Türkiye bir doğalgaz keşfine daha çok yakın! 'Bölgeden gaz fışkırıyor' haberini almamız an meselesi

En düşük emekli maaşı için 2 farklı ihtimal!

Gabon'da askeri darbe! Başkent Librevil'de silah sesleri duyuluyor
Gündem Küçükçekmece’de direksiyon öğrencisi dereye uçtu
Gündem

Küçükçekmece’de direksiyon öğrencisi dereye uçtu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:36:00 -
Küçükçekmece’de direksiyon öğrencisi dereye uçtu

Küçükçekmece’de, eğitim gören direksiyon öğrencisi fren yerine gaza basınca araçla birlikte dereye uçtu. Kazada öğrenci yaralanırken, eğitmen ise kazayı yara almadan atlattı.

Caddede yaşandı. edinilen bilgiye göre, sınav güzergahında 34 PE 3587 plakalı araçla eğitim gören İlknur Yıldırım, L park yerine geldiğinde fren yerine gaza bastı. Bu sırada kontrolden çıkan eğitim aracı dereye uçtu. Kazada öğrenci Yıldırım yaralanırken, ön koltukta duran direksiyon eğitmeni Gürbüz Aydın ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralanan kız öğrenci vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kızı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaralının kaldırılmasıyla polisin olay yerindeki çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

"Buraya demir bariyer yapılmasını istiyoruz"

Dere kenarında bariyer olmadığına tepki gösteren direksiyon eğitmeni Mustafa Özkaya, “Eğitim esnasında, eğitim aracı L park yerine giriş yaparken otomatik araç olduğu için öğrenci yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Gaza basınca buradan şarampole uçtu, bu olay ilk defa değil. Buraya girişe demir korkuluk yapılması gerekiyor. Bunu defalarca belirttik fakat yapılmadı. Yine son kazamız daha oldu, ısrarla demir korkuluk yapılmasını istiyoruz” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23