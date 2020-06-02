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Aktüel

Küçükçekmece’de çöp kamyonu alev alev yandı

Küçükçekmece’de çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:48:08 -
Küçükçekmece’de çöp kamyonu alev alev yandı

Küçükçekmece’de çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Ön kısmı alev alev yanan araca kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı’nda bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın ön kısmını sardı. Yangın nedeniyle çıkan duman gökyüzüne yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

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