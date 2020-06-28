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Gündem

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleriyle ilgili sıcak gelişme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:47:00 -
Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleriyle ilgili sıcak gelişme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler alındığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak, kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır” açıklamasında bulundu.

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