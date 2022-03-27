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Yaşam Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü!
Yaşam

Küçükçekmece Gölü'nde tedirgin eden görüntü!

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde yağışa rağmen çekilen su görüntüsü vatandaşları tedirgin etti. Kıyıdan çekilen su drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 16:14:00 - 2022-03-27 16:24:57

Küçükçekmece Gölü’nde su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul’da Küçükçekmece’de yer alan ve 16 kilometre kare büyüklüğü ile 25 metre derinliğine sahip gölden su, kıyıdan yaklaşık 50 santimetre çekildi. Yağışa rağmen suların çekilmesi vatandaşları tedirgin etti. Suyun çekilmesiyle midyelerin ortaya çıktığı görüldü. Kıyıdan çekilen su drone ile havadan görüntülendi.

Vatandaşları tedirgin etti

Yağışa rağmen suyun çekilmesine anlam veremediğini anlatan Reşat Nadir isimli bir mahalle sakini, tedirgin olduklarını belirterek, "Bu çekilme zaman zaman oluyor. Yağışa rağmen niye su çekildi anlamakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

 

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