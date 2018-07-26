Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş mü oldu?
Son dakika HSK kararnamesine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı. Peki Hüseyin Gümüş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?26 Temmuz 2018 Perşembe 09:04
Son dakika HSK kararnamesine göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş atandı. Peki Hüseyin Gümüş kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?
Adli Yargı kararnamesinde, Emin Doğanay İstanbul Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mah.Başkanı görevinden Bakırköy Hâkimliği’ne, Bilgin Uysal İstanbul Cumhuriyet Savcısı görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Cumhuriyet Savcılığı’na, Reyhan Büyükkılıç İstanbul Anadolu Hâkimi görevinden İstanbul Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı görevine atandı.
HSK kararnamesine göre atanan görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri ve görev yerleri!
İdari yargı atama kararnamesinde ise, Hayrettin Özdemir Ankara Bölge İdare Mah.Üyesi görevinden Ankara Bölge İdare Mah.Daire Başkanlığı görevine, Emine Aktepe Ankara Bölge İdare Mah.Daire Başkanı görevinden Danıştay Savcılığı görevine atandı.
YORUM YAZ