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Küçükçekmece belediyesi çocuklara unutulmaya yüz tutan oyunlar oynattı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Okul Olimpiyatları ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri’ renkli görüntüler oluşturdu. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması için düzenlenen şenliklerde öğrenciler keyifli vakit geçiriyor.

11 Ocak 2019 Cuma 19:08
Küçükçekmece belediyesi çocuklara unutulmaya yüz tutan oyunlar oynattı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2. Okul Olimpiyatları ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri’ renkli görüntüler oluşturdu. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması için düzenlenen şenliklerde öğrenciler keyifli vakit geçiriyor.

Küçükçekmece Arif Nihat Asya Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleşen şenliğe, 41 okuldan 656 çocuk katıldı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri'ni Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de izledi. 

Unutulmaya yüz tutan oyunlar oynandı 

Şenlikte çocuklar, mendil kapmaca, yakan top, tombik, yağ satarım bal satarım, el değdirerek bayrak koşusu gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı. Oyunlar sonrası 7 kategoride dereceye giren öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından ödüller verildi. 

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 19:08
  1. Küçükçekmece Belediyesi
  2. etkinlik
  3. Çocuk Oyunları Şenliği
  4. unutulmaya yüz tutan çocuk oyunları
  5. Çocuk oyunları

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