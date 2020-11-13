Küçükçekmece belediye başkan yardımcısı Süleyman Gevezoğlu kimdir nerelidir?

Küçükçekmece'deki parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ve Park ve Bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Süleyman Gevezoğlu kimdir?

1956 yılında Rize’de dünyaya gelen Süleyman Gevezoğlu ilkokul ve lise eğitimini Cumhuriyet İlkokulu ve Rize Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Adana Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi mezunu olup 1985 yılından bu yana Bakırköy, Beylikdüzü ve Küçükçekmece Belediyelerinde görev yaptı. Gevezoğlu evli ve 2 erkek çocuk babasıdır.