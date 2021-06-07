Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar? Koç, dana, koyun fiyatları

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak, 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Toplam 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı için arayış şimdiden başladı. İslam alemi çin büyük anlam ve önem taşıyan Kurban Bayramı'nda kurban kesmeyi düşünenler fiyat bilgisi arayışına geçti.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar?

Bu yıl büyükbaş canlı kurbanlık kilogram fiyatı 28 ile 35 lira arasında değişecek bu ücret küçükbaş hayvanlarda ise 28-33 lira arasında olacak.

Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ile 2 bin lira arasında satışa sunulması beklenirken, büyükbaş hayvanlarda ise kilo başı hesabı yapılacak.

Ortalama bir hayvandan yarı yarıya et çıktığı göz önüne alınarak hesaplama yapılırsa 30 kiloluk et yani 60 kilo canlı hayvan ortalık için bin 800 – 2 bin lira arası bir pay ödenecek.