Küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatı ortalama 23 lira TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem gördüğünü belirtti.

Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatları da netleşmeye başladı. Kurban Bayramı’nın simgesinin koç olduğunu belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi. Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirterek, “Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir” diye konuştu.

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