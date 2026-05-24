Küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi! 1'i ağır, 2 yaralı

Adana’nın Feke ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kardeş yaralanırken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kırıkuşağı Mahallesi’nde yaşandı. Tekin A.’nın kullandığı 33 BAB 285 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen araçta sürücü Tekin A. ile yanında bulunan kardeşi Ömer A. yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Feke ilçesi Kırıkuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Tekin A.'nın kontrolünü kaybettiği 33 BAB 285 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet devrildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü Tekin A. ile yanındaki kardeşi Ömer A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekin A. ve Ömer A., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tekin A., burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.