Küçükbaş hayvan yetiştiricileri indirimden memnun
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kuzu eti fiyatında yapılan yüzde 25’e varan indirimin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Çelik, ESK’nin indirim kararının tüketiciler açısından önemine dikkati çekti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin ESK mağazalarında kuzu etinde yüzde 25’e varan oranda indirim yapılacağı müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti: “Bu manada kendisine sektörümüz ve tüketicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İndirim sorası gövde kuzu etinin 129.75 liradan 98 liraya, kuzu pirzolanın 181.5 liradan 137 liraya, kuzu gerdanın ise 114.5 liradan 86 liraya düşmesi vatandaşlarımızın kuzu eti tüketimi açısından son derece isabetli bir karar olmuştur.”