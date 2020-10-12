Küçükbaş hayvan varlığı Ziraat’in katkılarıyla artıyor

Ekonomik değer o ilde kalacak

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, uygulamaya koydukları projenin her ilin potansiyelini kendi içinde değerlendirmeyi ve oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Ferhat Pişmaf, proje ile mevcut koyun yetiştiricilerinin güçlendirilmesini ve sürülerini büyütmelerini amaçladıklarını söyledi. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin öncelikle asgari 100 baş koyun alabilecek kapasitede bir ağıla sahip olmaları, koyunlarını beslemek için mera kullanmaları ya da kaba yem ihtiyacının bir kısmını yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Pişmaf, “Bu şartları sağlayıp kredi kullandırılmasına engel bir durumu bulunmayan üreticilerimize bu kapsamda 150 bin TL’ye kadar kredi kullandırıyoruz. Bu kredinin tamamı hayvan alımı amacıyla yatırım kredisi şeklinde kullanılabileceği gibi, bir kısmı aldığı hayvanların yem giderlerinin karşılanması amacıyla da kullanılabiliyor. Bunun üzerinde kredi ihtiyacı olursa bunu da diğer kredi uygulamalarımız çerçevesinde değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

7 yıla kadar vade imkanı

Pişmaf, proje kapsamında hayvan alım bedelinin tamamına kadar kredi kullandırdıklarını ve yatırım kredilerinde 7 yıla kadar vade verdiklerini bildirdi.