Küçükbaş hayvan sayısının bu yıl 75 milyona çıkarılması hedefleniyor

Çelik, Covid-19 salgınının dünyada tarımın ve gıdanın öneminin anlaşılmasını sağladığını da dile getirdi. Ağır salgın şartlarına rağmen gece gündüz demeden üreten çiftçilere teşekkür eden Çelik, ayrıca şunları söyledi: “Ülkemizin zaman zaman ithalatla karşılamak zorunda kaldığı kırmızı et açığının kapatılması, uzun yıllar özellikle geri planda kalan küçükbaş hayvancılığın gelişmesiyle mümkündür. Bunun bilincinde olan birliklerimiz kısıtlı imkânlara rağmen küçükbaş hayvancılığın gelişmesi ve sorunların çözülmesi için çok sayıda personel, ziraat mühendisi, veteriner hekim, tarım danışmanıyla sahada çiftçilerimize hizmet etmektedir.”