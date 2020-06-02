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Aktüel

Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:28:25 -
Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 gözaltı

İzmir’in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Koyundere Kemal Atatürk Mahallesinde ikamet eden C.E. isimli şahsın 17 tane küçükbaş hayvanı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, (F.E.) isimli şahsın evinde bahse konu 5 adet koyun ile 2 adet kuzu yakalandı. Olayla ilgili F.E ile C.A isimli şahıslar Cumhuriyet savcılığının talimatını ile gözaltına alınırken, olayda kullanılan araç yediemin otoparkına çekildi.


Şahısların adli işlemlerin devam edildiği öğrenildi.

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