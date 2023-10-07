Küçük yatırımcıya büyük uyarı. Altında bu pozisyona dikkat!

BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta rekor seviyeyi görerek pozitif seyrini devam ettirdi. Yurt içinde, geçen hafta 8.562,70 puanla rekor seviyeyi gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,56 artışla 8.464,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Bu havanın önümüzdeki hafta da sürüp sürmeyeceği ise merak ediliyor.

Piyasaları etkileyen unsurlar

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükselterek önemli bir adım atmıştı. Dünya Bankası da Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti. Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2'den 4,2'ye çıkardığını açıklamıştı.

Haftaya hangi veriler var?

Dolar/TL'deki seyre baktığımızda haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,74 üzerinde 27,6117'den tamamladığı görüldü. Yine yurt içi piyasalar ve yurt dışından gelen veriler doların seyrinde etkili olmaya devam edecek. Piyasa uzmanları teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.300, 8.200 puanın destek konumunda olmaya devam edeceğinin altını çiziyorlar.

Önümüzdeki haftanın yurt içi verilerine bakıldığında salı günü işsizlik oranı ve sanayi üretimi, çarşamba günü ise ödemeler dengesi takip edilecek. Gelecek ve gerçekleşecek veriler de altın ve dolar seyrinde önemli bir eşik teşkil edecek.

Altında alınacak pozisyon

Altının onsunu baskılayan unsurların devam ettiğini belirten analistler gram altının seyrinde de önemli bir yükseliş beklemediklerinin altını çizmekteler. Alıcılar için altında mevcut seviyelerin cazip olacağını hatırlatan uzmanlar satıcılar için de erken pozisyon almamaları gerektiğine dikkati çekiyorlar.

Türk lirasındaki mevduat getirisinin küçük yatırımcı için daha cazip hal aldığının altını çeken uzmanlar bankaların sunduğu faizlerin de sıkı takip edildiğini hatırlatıyorlar.

Elinde Türk lirası bulunan vatandaşların daha önce alternatif argümanlara yöneldiğine vurgu yapılırken son dönemde Türk lirası getirisinin cazip hal aldığını kaydeden piyasa uzmanları bu seyrin devam edeceğini beklediklerinin altını çizdiler.

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Küçük yatırımcının elindeki varlığı portföy şeklinde çeşitlendirmesi gerektiği önerisini de yapan analistler altının uzun soluklu, doların ise ekstra rezerv olarak tutulabileceği yönünde görüş bildiriyorlar.

Piyasa uzmanları son dönem dikkat çeken unsurlardan birinin de altından dönen vatandaşların büyük birikim olmamakla birlikte Türk lirası mevduatına yöneldiklerini hatırlattılar.

Uzmanlar, altında uzun vadeli düşünülmesi gerektiği ve altının korunaklı liman olduğu hatırlatmasını ise yinelediler.