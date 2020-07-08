Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL (AA) - Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medya üzerinden yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sosyal medyada yaptığı canlı yayında, kucağındaki küçük kıza elindeki sigarayı içirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Betül A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.