Küçük uçak düştü: 2 ölü
Filipinler'in Apayao eyaletinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'in Apayao eyaletinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Luzon adasındaki Apayao eyaletinde meydana geldi.
Ülke medyasına göre Filipinler'in kuzeyindeki Ilocos Norte eyaletindeki Laoag Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu Cessna 152 tip uçak, radardan kayboldu.
Yapılan arama tarama faaliyetleri sonrası uçağın enkazına ulaşıldı. Enkazda yapılan çalışmada pilot ve yolcunun öldüğü belirlendi.
Ülkede bu olayla birlikte Cessna tip uçakların karıştığı kaza sayısı 3'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Geçen şubat ayında, Mayon Volkanı'nın kraterinin yakınına düşen bir Cessna uçağının 4 yolcusunun da cesedine ulaşılmıştı.
Ayrıca, geçen ocak ayında kaybolduğu bildirildikten 44 gün sonra, Mart ayında başka bir Cessna uçağın enkazına ulaşılmış, 6 kişinin öldüğü tespit edilmişti. (İLKHA)