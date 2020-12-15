Tansiyonun 90/60 mmHg kriterleri altında olması düşük tansiyon var demektir. Peki, tansiyon düşüklüğünün nedenleri nedir?

Tansiyon neden düşer?

Eğer tansiyon düşüklüğü gibi kronik bir probleminiz varsa zaten biliyorsunuzdur ama biz bilmeyenler ve merak edenler için tansiyon neden düşer anlatarak başlayalım. Tansiyonun düşmesini tek bir nedenle açıklamak mümkün değil. Çünkü kan basıncımız birçok faktörden etkilenebiliyor ve bu da bazı durumlarda tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor. Bu faktörler içinde en çok bilinenlerse şöyle:

Vücudun susuz kalması

Tuz eksikliği

Böbrek üstü bezlerinin yetersiz çalışması

B12 ve folat başta olmak üzere birçok vitamin ve mineralin eksikliği

Tiroid bezinin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirememesi

Çok miktarda ya da ani gelişen kan kaybı

Şiddetli enfeksiyonlar

Vücudun gösterdiği bazı alerjik reaksiyonlar

Kalp ve damar rahatsızlıkları

Şeker hastalığı

Hamilelik

Uzun süren kusma

Uzun süren ve ağır geçirilen ishal

İdrar söktürücü, antidepresan etkili ilaçlar başta olmak üzere kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

Küçük tansiyon nasıl yükseltilir?

Fesleğen ve bal tüketimi; düşen tansiyonun normal seviyeye gelerek dengelenmesini sağlamaktadır. Fesleğeni kaynatıp, suyunu süzerek bal ile karıştırıp içebilirsiniz. Bal fesleğenin acılığını aldığı için doğal tatlandırıcı olarak tercih edilmektedir. Günde bir bardak tüketmeniz büyük fayda sağlayacaktır.

Bol su tüketimi; vücuttan ter yoluyla atılan suyun geri kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Bu durumda su kaybı sonucu yaşadığınız tansiyon düşüklüğünü dengelemeye yardımcı olmaktadır.

Kuru üzüm tüketimi; kan basıncının seviyesini düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Hem kuru üzümleri su içinde bekletip bir gün sonra suyunu içebilir hem de tane olarak tüketebilirsiniz.

Tuz tüketimini yükseltmek; düşük tansiyonlu kişilere en başta önerilen şeylerden biri de tuz tüketiminin artırılmasıdır.

Badem tüketmek; aç karnına 5-6 adet badem tüketmek, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Bunların dışında yatarken başın yüksek şekilde durması; kan basıncının normale dönmesini ve kalbin yorulmasını engellemektedir. Ayrıca ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Ani kalkışlar, eğilmeler tansiyonun düşmesine neden olabilmektedir.