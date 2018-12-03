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Küçük Sena sosyal medya desteği ile hayata tutundu

6 yaşındayken genetik kökenli kemik iliği yetmezliği teşhisi konulan 8 yaşındaki Sena Özyay, ihtiyacı olan kana babasının sosyal medyadaki çağrısıyla ulaşarak hayata bağlandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:25
Küçük Sena sosyal medya desteği ile hayata tutundu

Kayseri’de kemik iliği yetmezliği tedavisi gören 8 yaşındaki Sena Özyay, ihtiyacı olan kana babasının sosyal medyadaki çağrısıyla ulaşarak hayata bağlandı. Prematüre olarak doğan Sena 6 yaşındayken, genetik kökenli kemik iliği yetmezliği (Fanconi Aplastik Anemisi) teşhisi konuldu. 8 yaşında 8 ameliyat geçiren Sena, hayati risk taşıyan kemik iliği yetmezliği tedavisi için gerekli olan iliği ise Sinop’tan gelen müjdeli haberle buldu. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesinde kemik iliği nakli yapılan Sena, tedavisinin ardından trombosit kana ihtiyaç duydu. Baba Süleyman Özyay, genetik hastalığın tedavisi için gerekli kan ihtiyacını yakın çevresinden karşılayamadı ve  sosyal medyadan paylaşımlar yaparak, kızının yaklaşık 7 aylık tedavi sürecinde bulduğu 300 ünite kanın 200’ünü sosyal medyadan elde etti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:25
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