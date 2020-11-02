Küçük Menderes'te 70 kilometre nehir yatağı temizlendi

ANKARA (AA) - Devlet Su İşlerinin (DSİ) yaptığı çalışmalarla Küçük Menderes ve kollarında tıkanan ya da daralan yaklaşık 70 kilometrelik kısım yeniden düzenlenirken, binlerce dekar arazi taşkın riskinden kurtarıldı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en verimli havzalarından Küçük Menderes Ovası'nda zaman zaman yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Selçuk bölgesinde yaklaşık 70 kilometrelik hat yeniden düzenlenerek binlerce dekar arazide taşkın riski minimize edildi.

Küçük Menderes Nehri'nin eski yatağında başlatılan proje kapsamında, Mahmutlar Regülatörü-Sağlık Beldesi hattında kalan 35 kilometrelik bölümün 33 kilometresindeki çalışmalar tamamlandı. Tulum ve İsmet Paşa mahalleleri arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik bölgede ise "Dere Islah ve Yatak Tanzim Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Fetrek Çayı'nda başlatılan çalışmalar kapsamında 39 bin 40 metre yatak ıslahı yapılırken, toplam 4 milyon 699 bin 770 metreküp kazı, 46 bin 500 metreküp taş tahkimatı ve 4 milyon 360 bin 685 metreküp taşıma işi yapıldığını bildirdi.

Fetrek Çayı üzerinde inşasına başlanan Sultanlar Vadisi Projesi için bir yapay ada oluşturulduğunu belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Yapay ada ile 22 dönüm ve diğer dolgularla 150 dönümlük rekreasyon amaçlı alan Torbalı ilçemize kazandırıldı, yapay ada için 1 köprü inşa edildi. Ayrıca İzmir Torbalı Fetrek Çayı Islahı 1. Kısım İşi kapsamında ise 8 metre yüksekliğinde 1 tersip bendi, 4 de taban kuşağı inşa edildi. Moskof (Çevlik) Çayı yatağındaki 2,5 kilometrelik hatta, yatak tanzim ve şev düzenleme çalışması yapılırken, Küçük Menderes Nehri'nin Sağlık Beldesi'nden sonraki bölümünde ise 12 kilometrelik alanın 5 kilometresinde çalışmalar bitirildi, kalan kısımda çalışmalar devam ediyor."