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Yerel Küçük Mahra'nın ailesine HÜDA PAR'dan taziye ziyareti
Yerel

Küçük Mahra'nın ailesine HÜDA PAR'dan taziye ziyareti

Antalya'da köpeklerden kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar'ın ailesine HÜDA PAR Antalya İl Teşkilatı tarafından taziye ziyareti yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 21:16:00 -
Küçük Mahra'nın ailesine HÜDA PAR'dan taziye ziyareti

HÜDA PAR Antalya İl Başkanı Veysi Yumlu, Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fırat Karadaş ile İl Sekreteri Abdurrezzak Çelik'ten oluşan heyeti, kazadan 23 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ve yakınları karşıladı.

Pınar ailesine taziyede bulunan HÜDA PAR Antalya İl Başkanı Veysi Yumlu, acılı aileye başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Olay, 5 Mart'ta Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kaldırımda yürürken yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'a kamyon çarpmıştı.

Pınar, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralanmıştı. 23 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Pınar, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İLKHA

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