Küçük kızını döven anne vatandaşlar tepki gösterince kızını bırakıp gitti!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir kadın, 10 yaşındaki kızına sokak ortasında şiddet uyguladı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar kadına müdahale etti. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Vicdansız anneye tepki gösteren bir kadın, "Nasıl annesin sen ya? Kendine gel" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine anne, "10 yaşında, çocuk değil. Ben kendimde bir insanım. Ben akıllı bir kadınım" sözlerini sarf etti.

Kısa sürede çocuğuna psikolojik ve fiziki şiddet uygulayan cani anne ile vatandaşlar arasında tartışma alevlendi.

Kadınlar, "Ya git psikolojik tedavi gör ya da bu zulmü bu çocuğa yapamazsın. Ruh hastası seni." tepkisini gösterdi.

VİCDANSIZ ANNE: ALIN GÖTÜRÜN O ZAMAN

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Bunun üzerine daha da ileriye giden kadın, "Alın götürün o zaman" diyerek çocuğu bırakıp gitmeye çalıştı. Annesinin peşinden ağlayan çocuğun hali yürek burktu.

Kızının yanından 20 metre uzaklaşan kadın daha sonra kararından vazgeçip çocuğu alıp götürmek isteyince vatandaşlar tarafından engellendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde, tepki gösteren vatandaşın, "Polisleri arıyoruz dur sen" ifadeleri duyuldu.