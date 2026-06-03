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Ekonomi
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BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak yayınlandı ve bu hafta hem bütçe dostu fiyat-performans indirimleri hem de popüler markalı seçenekleri bir araya getirerek alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kampanyanın öne çıkan parçaları arasında yer alan Emsan mutfak ürünleri, şık tasarımlı fon perde çeşitleri ve ev düzenini kolaylaştıran organizer (düzenleyici) ürünleri, her ihtiyaca yönelik geniş bir çeşitlilik sunuyor. Özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar için büyük mutfak setleri ve pratik mutfak yardımcıları cuma günü yoğun bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor; bu nedenle sınırlı stoklarla raflara gelecek olan BİM aktüel fırsatlarını kaçırmamak için erken saatlerde en yakın BİM mağazasına uğramakta fayda var. İşte o ürünler...

#1
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Nora Buğday Unu 5 kg 109 TL // Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 275 TL // Pasta Veneta Tam Buğday Kalem Makarna 350 gr 25 TL // Makaroma Tagliatelle Makarna 500 gr 97,50 TL // Filiz Makarna Çeşitleri 500 gr 24,50 TL // Ottomie Noodle Körili 75 gr 9,75 TL // Yayla Bulgur Çeşitleri 1 kg 39,50 TL // Chef Alberto Lavaş Ekmeği 1000 gr 85 TL // Uno Susamlı Grissini 125 gr 39,50 TL // Cem Siyah Zeytin 2 kg 219 TL // Ankara Beyaz Sirke 5 L 72,50 TL // Zühre Ana Sirke Fit-X Plus 250 ml 159 TL // Tukaş Domates Salçası 1650 gr 134,50 TL // Merko Gusdo Rendelenmiş Domates 700 gr 39,50 TL // Seğmen Reçel Çeşitleri 800 gr 129 TL // Sofra Rafine Kaya Tuzu 1500 gr 19,50 TL //

#2
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 50 TL // Çerezos Mısır Çerezi 3x26 gr 21 TL // Topzcorn Patlamış Mısır 160 gr 39,50 TL // Nfest Çilekli Kuru Meyve Küpleri 20 gr 17,50 TL // Holland Karamel Dolgulu Waffle 252 gr 65 TL // Sweeto Muz & Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 gr 159 TL // Avşar Hindistan Cevizi Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 65 TL // Eti Burçak Tahıl Patlaklı Kakaolu Bisküvi 351 gr 69 TL // Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındıklı Krema 625 gr 175 TL // Emsal Yer Fıstığı Krema Çeşitleri 1000 gr 169 TL // Ülker Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Yaş Pasta 395 gr 249 TL // Koska Tahinli Kurabiye 225 gr 99 TL // Mehmet Reis Granüllü Beze 100 gr 59 TL // Nestle Snax Sütlü Çikolata ve Şeker Kaplı Pirinç Patlağı 80 gr 69 TL // Kinder Bueno Fındıklı Kremalı Beyaz Çikolatalı Gofret 39 gr 36 TL // Gerber Organik Pirinç ve Buğday Patlağı 35 gr 99 TL // Papita Donut Kakao Kaplamalı Çikolata Kremalı Kek 40 gr 12 TL //

#3
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Colgate Diş Macunu Max White 75 mlx2 99 TL // Miss Soda Plus Lavanta 500 gr 59 TL // Güldal Çamaşır Suyu 4 L 79 TL // Mr.Bee Lavabo Fayans Temizleyici 1500 ml 95 TL // Doa Yüzey Temizleyici 2500 ml 89 TL // Miss Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml 139 TL // Fax Sıvı Sabun 3000 ml 99 TL // Klorak Çamaşır Suyu Beyaz Sabun 1 L 49 TL // Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL // Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg 65 TL // Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 65 TL // Wellnax Wc Blok Mavi Su 52,50 TL // Yumoş Çamaşır Parfümü 200 gr 199 TL // Quickdish Renkli Silikon Sünger 95 TL // Quickdish Mikrofiber Bez 139 TL // Mr.Green Temizlik Bezi Seti 149 TL //

#4
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Karavan 4.10 metre - 399.000 TL // 7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL // Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL //

#5
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Kumtel Ayaklı Vantilatör 1.150 TL // Kumtel Kule Tipi Vantilatör 1.590 TL // Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.790 TL // Fakir Kişisel Blender 1.290 TL // Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.449 TL // Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL // Fakir Cam Çay Makinesi 2.490 TL // El Feneri 499 TL // Mantar Masa Lambası 399 TL // Fakir Torbasız Hız Ayarlı Elektrikli Süpürge 3.090 TL // Polosmart Akım Korumalı Priz 499 TL // Forever Figürlü El Fanları 299 TL // Forever Pilli Mini El Fanı 149 TL // Trax Masaüstü Fan 449 TL // Altus Vücut Tartısı 449 TL //

#6
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

LG 65" 4K UDR10 Nanocell Tv 39.900 TL // LG 55' 4K UHD Webos Smart Tv 29.990 TL // TCL 55' 4K Qled Hdr Google Tv 23.900 TL // Dijitsu 65' 4K Ultra HD Qled Google Tv 23.900 TL // LG S30A Soundbar 5.490 TL // TCL Tab 7 L Çocuk Tableti 1.999 TL //

#7
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

LEGO City McLaren Yarış Arabalı F1 Sürücüsü 479 TL // 60400 Lego City Go-Kartlar ve Yarış Sürücüleri 479 TL // 60455 Lego City Polis Motosikleti Takibi 399 TL // 60411 Lego City İtfaiye Kurtarma Helikopteri 479 TL // 11039 Lego Classic "Yaratıcı" Yiyecek Arkadaşları 449 TL // 31173 Lego Creator 3'ü 1 Arada Vahşi Hayvanlar: Tropikal Tukan Kuşu 619 TL // Akülü Chevrolet Camaro 17.500 TL // Uzaktan Kumandalı Araba 299 TL // Ahşap Masa Maçı Oyunu 679 TL // Manyetik Oyuncak 449 TL // Dinozor Pop-İt Oyuncağı 279 TL //

#8
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Çift Kişilik Nevresim Takımı 1.549 TL // Kadın Kot Bol Pantolon 419 TL // Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL // Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 499 TL // Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL // Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL // El Havlusu 109 TL // Yüz Havlusu 169 TL // Ayak Havlusu 179 TL // Ponponlu Koltuk Örtüsü 269 TL // Tek Kişilik Nevresim Takımı 709 TL // Müslin Yatak Örtüsü 849 TL // Runner 299 TL // Blackout Süet Fon Perde 499 TL // Pvc Masa Örtüsü 159 TL // Bambu Banyo Paspası 399 TL // Kadın / Erkek Kot Pantolon 429 TL //

#9
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Joseph Joseph 2 Bölmeli Kirli Sepeti 4.990 TL // Joseph Joseph Standlı Kesme Tahtası Seti 3'lü 1.190 TL // Henckels Bıçak Seti 3'lü 449 TL // Benante Gold Kulplu Desenli Kupa 199 TL // Glass in love Gravürlü Cam Çay Fincan Seti 4'lü 299 TL // Glass in love Gravürlü Cam Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL // Glass in love Gravürlü Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 199 TL // Glass in love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi 6'lı 219 TL // Desenli Emaye Kase / Makarna Tabağı 219 TL // Colorina Rimli Desenli Sunum Tepsisi 89 TL // Colorina Renkli Ayaklı Servis Kasesi 239 TL // Lav Defne Saklama Kabı 45 TL // Kağıt Kek / Sufle Kabı 10'lu 35 TL // Glass in love Standlı Yağlık / Tuzluk Biberllik Seti 4'lü 379 TL // 17 Parça Saklama Kabı Seti 179 TL // English Home Organizer Sepet 119 TL // Benante Desenli Bambu Kesme / Sunum Tahtası 369 TL //

#10
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

English Home 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.290 TL // Güral Porselen 48 Parça Desenli Kare Yemek Takımı 6.490 TL // Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL // Paşabahçe Nova Su Bardağı 3'lü 129 TL // Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 429 TL // Emsan Çaydanlık 1.190 TL // Tefal Manuel Rondo 749 TL // Kare Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL // Paşabahçe Dantel Çay Bardağı 6'lı 179 TL // Emsan Çelik Derin Tencere 950 TL // Emsan Çelik Sahan 799 TL // Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL // Emsan Swiss Crystal Tava 849 TL // Emsan Swiss Crystal Derin Tencere 1.250 TL // Emsan Swiss Crystal Karnıyarık Tencere 1.250 TL // Emsan Swiss Crystal Sahan 750 TL //

#11
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Erikli Su 6x1 Litre 89 TL // Proteinocn Protein Bar 59 TL // Proteinocn Protein Tozu Çikolata Aromalı 400 gr 699 TL // Proteinocn Aromasız Kreatin 350 gr 399 TL // Proteinocn Çikolata Aromalı Mass Gainer 1,3 kg 799 TL // Proteinocn Karışık Meyve Aromalı Pre-Workout 250 gr 299 TL // Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 gr 199 TL // Star Krak Patlamış Mısır 2x75 gr 37 TL // Cipso Tube Patates Cipsi 89 TL // Çerezza Mısır Çerezi 117 gr 45 TL // Protein & Kuruyemiş Bar Paketi Züber 99 TL // Züber Nohut Cips Çeşitleri Maç Paketi 139 TL // Züber Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 42 gr 124,50 TL // Züber Fındıklı Sütlü Çikolata 42 gr 109 TL // Züber Sütlü Çikolata 42 gr 89 TL // Çizmeci Brittle Max Sütlü Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Gofret 26 gr 29 TL // Bonart Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta 3x20 gr 59 TL // Emsal Tuzlu Yer Fıstığı 1000 gr 199 TL // Ülker Sweet Chili Aromalı Kraker 160 gr 53 TL //

#12
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Familia Tuvalet Kağıdı 48'li 375 TL // Familia Kağıt Havlu 16'lı 225 TL // Peros Toz Deterjan 389 TL // Queen Desenli Peçete 19,50 TL // Molped Günlük Ped Yoğun Koruma 89 TL // Sleepy Sensitive Islak Havlu 4x70’li 89 TL // Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 489 TL // Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 119 TL // Blade 2’li Deodorant 2x150 ml 189 TL // Gillette Blue 3 Hybrid Tıraş Bıçağı Erkek 175 TL //

#13
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Atıştır Çubuk Kraker 40 gr 3,50 TL // Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 gr 269 TL // Torku Premio Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi XL 176 gr 45 TL // Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi XL 176 gr 45 TL // Torku Antep Fıstıklı ve Sütlü Kremalı Gofret 142 gr 59 TL // Torku Tatkrak Peynirli Kraker 3x60 gr 29,50 TL // Torku Tam Kremalım Kakao Kremalı Bisküvi 249 gr 44 TL // Torku Sütlü ve Fındık Kremalı Fındık Parçacıklı Gofret 30 gr 10 TL // Torku Favorimo Meyveli Kek 35 gr 7,50 TL // Torku Gala Çikolata Kaplamalı Çikolata Soslu Kek 45 gr 17,50 TL // Torku Gala Çikolata Kaplamalı Orman Meyveli Kek 50 gr 17,50 TL // Torku Frambuazlı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 55 gr 29,50 TL // Sarelle Sütlü Çikolata Kaplı Orman Meyveli Dolgulu Gofret 33 gr 21 TL // Çizmeci Kaplamalı Karamel Kremalı Bisküvi Hayhay & Vanilya Kremalı Bisküvi Heyo 20 gr 5 TL //

#14
Foto - BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

Dost Bitkisel Yağlı Kremsos 200 ml 18,50 TL // Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 315 TL // Pınar Hindi Salam 50 gr 13,50 TL // Sultan Dana Dilimli Sucuk 350 gr 239 TL // Gedik Piliç Acılı Kebap 1000 gr 139 TL // Kajun Time Çıtır Tavuk Küpleri 700 gr 169 TL // Aytaç Dilimli Piliç Sosis 500 gr 89 TL // Aknaz Kekikli ve Zeytinli Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 49,50 TL // Aknaz Labne 3x180 gr 119 TL // İçim Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 359 TL // Milk Academy Tost Peyniri 1500 gr 379 TL // Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 379 TL // Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL // Torku %3 Yağlı Yoğurt 3000 gr 179 TL // Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 75 TL // Kaya Çiftliği Eritme Peyniri 750 gr 259 TL // Aknaz Peynir Çeşitleri 200 gr 87 TL // Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 39,50 TL //

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