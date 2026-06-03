BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 2 - 5 Haziran 2026 aktüel ürünler kataloğu resmi olarak yayınlandı ve bu hafta hem bütçe dostu fiyat-performans indirimleri hem de popüler markalı seçenekleri bir araya getirerek alışveriş severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Kampanyanın öne çıkan parçaları arasında yer alan Emsan mutfak ürünleri, şık tasarımlı fon perde çeşitleri ve ev düzenini kolaylaştıran organizer (düzenleyici) ürünleri, her ihtiyaca yönelik geniş bir çeşitlilik sunuyor. Özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar için büyük mutfak setleri ve pratik mutfak yardımcıları cuma günü yoğun bir ilgiyle karşılanacak gibi görünüyor; bu nedenle sınırlı stoklarla raflara gelecek olan BİM aktüel fırsatlarını kaçırmamak için erken saatlerde en yakın BİM mağazasına uğramakta fayda var. İşte o ürünler...