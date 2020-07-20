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Küçük kızın tüfekle oyunu korkunç bitti

Evde bulunan av tüfeği ile oynayan 13 yaşındaki kız çocuğu, tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:24:00 -
Küçük kızın tüfekle oyunu korkunç bitti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynayan 13 yaşındaki Aysima K. adlı kız çocuğu, tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aysima K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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