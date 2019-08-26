Küçük kızın kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu Bolu D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonun kasasında korunaksız oturan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bolu D-100 karayolunda seyir halinde olan bir kamyonun kasasında korunaksız oturan küçük kızın tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde ilerleyen 14 ALL 353 plakalı kamyonun kasasında küçük bir kızın korunaksız bir şekilde yolculuk yapması diğer sürücülerin dikkatini çekti. Kamyonun arkasında seyreden bir otomobilde bulunan kişi, küçük kızın tehlikeli yolculuğunu kaydetti. Görüntülerde, küçük kızın kamyonun kasasının arka kısmındaki kapağa oturduğu görülüyor. Yaklaşık 80-90 kilometre hızla ilerleyen kamyondaki kızın tehlikeli yolculuğu korku dolu anlar yaşattı.

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