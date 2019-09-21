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Küçük kıza dürbünle izlettirdiği şey infiale neden oldu!

Öğlen saatlerinde köprüde intihar girişimi yaşandı. Bir baba, kızına Boğaz’daki paralı dürbünle intihar girişimini canlı izletti. Olay kamuoyunda tepkilere neden oldu.

21 Eylül 2019 Cumartesi 16:20
Küçük kıza dürbünle izlettirdiği şey infiale neden oldu!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleşen intihar girişimi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilirken, bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi görenleri hayrete düşürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti; Bir şahsın köprü korkuluklarına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İkna çalışmaları 1 saat sürdü

İhbar üzerine olay yerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonuç vererek şahıs korkuluklardan indirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Arnavutköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kızına izleten baba infiale neden oldu

İntihar teşebbüsü nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise normale döndü. Ekiplerin şahsı ikna etme çalışmaları sırasında kameralara yansıyan bir görüntü ise pes dedirtti. Bir babanın küçük kızına intihar teşebbüsünü dürbün yardımıyla izletmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:20
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  3. intihar teşebbüsü

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