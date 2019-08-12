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Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü

Adana’da küçük kız çocuğuna taciz iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövülürken özel harekat polislerinin desteği ile şahıs mahalleden çıkartılıp gözaltına alındı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 04:30
Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia edilen kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövüldü

Adana’da küçük kız çocuğuna taciz iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövülürken özel harekat polislerinin desteği ile şahıs mahalleden çıkartılıp gözaltına alındı.


Olay, Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15112 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T.ismi öğrenilemeyen küçük bir kız çocuğunu taciz etti. Bunun üzerine mahallesi Ş.T.’yi linç etmeye başladı. Öldüresiye dövülen Ş.T. bir müstakil evin damına kaçtı. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Öfkeli vatandaşı yatıştırmakta zorlanan polis ekipleri, özel harekat timlerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat timleri çevrede güvenlik önlemi alarak öfkeli vatandaşı uzaklaştırdı. Ş.T. kaçtığı evin damından polis tarafından indirilerek gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün arından Ş.T. emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 04:30
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