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Yerel

Küçük kız boğulma tehlikesi geçirdi! İngiltere'de, kızarmış tavuğun içinden çıkan mide bulandırdı

Türkiye'de de hizmet veren bir fast food zincirinin İngiltere'deki şubesinde, kızarmış tavuğun içinden maske çıktı. Tavuğu yiyen küçük kız boğulma tehlikesi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:19:00 -
Küçük kız boğulma tehlikesi geçirdi! İngiltere'de, kızarmış tavuğun içinden çıkan mide bulandırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte iyice yaygınlaşan kullan-at maskelerin neden olduğu kirlilik İngiltere'de farklı bir boyuta taşındı. Türkiye'de de şubesi bulunan bir fast food zincirine giden bir aile küçük kızları için sipariş verdiği kızarmış tavuğun içinden kullan-at maske buldu.

Paketlenen ürünleri alıp eve giden aile, akşam yemeğinde karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yemek sırasında küçük kızı Maddie'nin lokmasını çiğnerken tıkandığını ve öksürdüğünü fark eden anne Laura Arber, "Kızımın yemek yerken zorlandığını fark ettim. Daha sonra boğulduğunu fark ettim ve hemen elimi ağzına soktum. Maddie'nin boğazında bir şey fark ettim. Elime bakınca tavuk parçasının içinde mavi renkli kullan-at maske gördüm" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından restorana giden anne, bir şok da orada yaşadı. Şubeninin müdürüne yaşadıklarını anlatan ve hesap soran anne, "Bu ürün bizim mutfağımızda pişmedi" cevabını aldı.

Yerel basına konuşan Arber, "Bir özür bile dilemedi ve halen tavuk parçaları bu yaşanandan habersiz insanlara sunuluyor. Bu onların da başına gelebilir" dedi.

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