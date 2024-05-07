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Yaşam Küçük Kerim yürekleri dağladı
Yaşam

Küçük Kerim yürekleri dağladı

Yeniakit Publisher
2024-05-07 10:53:00 -

8 yaşındaki Kerim, depremde kaybettiği annesinin kabrini akülü arabasıyla ziyaret etti. Bu manzara ise yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce insan hayatını kaybetti. İnsanların yıllardır yaşadıkları evler, deprem sonrası mezarları olmuştu. Depreme Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yakalanan 8 yaşındaki Kerim Sarıgül’ün 40 yaşındaki annesi Aslı Sarıgül de asrın felaketinde hayatını kaybetti. Depremde annesini kaybeden Kerim, doğum gününde okula ziyarete gelen sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul’la tanıştı. Sağlıkçı Ertuğrul, akülü arabayla annesinin mezarına gitmek isteyen Kerim’in hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Kerim’in hayalini gerçekleştirmek isteyen Erduğrul, istediği akülü arabayı Kerim’e hediye etti. Hayalini gerçekleştiren afetzede Kerim’e mezarlık ziyaretinde sağlıkçı Ertuğrul da eşlik etti. Yürekleri dağlayan ziyarette Kerim, annesinin mezarı başında dua okuduktan sonra çiçekleri suladı. 8 yaşındaki Kerim’e akülü arabayı almasını sağlayan Havva Aydanur Ertuğrul, Kerim’in hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu ve gururunu buruk yaşadı.

“Akülü arabayla annemin mezarına geldim ve çok mutluyum”

Akülü arabasıyla annesinin mezarını ziyaret eden afetzede Kerim, “Depremden sonra evimiz ve okul yıkılmıştı. Ben buraya bahçemize geldim. Buradaki okula yazdırıldım. Havva abla, doğum günümde okulumuza pasta getirdi. O zamanda arkadaşlarıma benim doğum günüm olduğunu söyledim. Havva abla elinde pastayla gelince arkadaşlarım Kerim’e mi getirdiniz dediler. Havva ablam evet dedi. O zaman tanıştık. Bana ev yaptı. Hayalimi gerçekleştirdi. Akülü araba aldı. Akülü arabayla annemin mezarına geldim ve çok mutluyum” dedi.

“8 yaşındaki bir çocuk için annesinin mezarının başında bize ev yapılıyor demesi kolay bir şey değil”

8 yaşındaki afetzede Kerim’in hayalini gerçekleştiren sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, “Biz Kerim'le depremden sonra tanıştık. Depremde annesini kaybetti. Bizden bir istekte bulundular. Yaşadıkları konteynere ve çadıra fareler geliyordu. Zemin desteği verir misiniz dediler. Sahaya görmeye gittiğimizde ev yapmaya karar verdik. Kerim bizden akülü araba istedi. Akülü arabayla annesinin mezarına gitmek istiyordu. Biz evi yaparken akülü arabasını da aldık. Şimdi Kerim’in annesinin mezarının başındayız. 8 yaşındaki bir çocuk için annesinin mezarının başında bize ev yapılıyor demesi kolay bir şey değil. Akülü araba istemesi ve bizim bunu sağlamamız kolay değil. Dernek olarak Kerim ve diğer çocukların yanındayız” ifadelerini kullandı.

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