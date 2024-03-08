'Küçük farkla AK Parti kaybetti üzülür müsünüz?' Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz bakın ne cevap verdi

Muhaliflerin gazına gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü aday çıkardı.

Fondaş medya T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, "Elbette partimiz adına yorumlar yapılabilir. Bunlar gayet doğal ama mesela bazı kişilerin "bilgiye dayalı" diyerek bizim partimizle ilgili gerçek dışı iddialar ortaya atmasını açıkçası hem kınıyorum, doğru bulmuyorum hem de Allah'a havale ediyorum. Sonuçta biz teşkilatımızla büyük özveriyle çalışıyoruz." dedi.

"Eksik varsa kendimde ararım"

Sabuncu'nun "Diyelim ki küçük bir farkla AKP kaybetti, Ekrem Bey kazandı. Üzülür müsünüz böyle bir sonuç çıkarsa? Siz kazanamadınız ama AK Parti de kaybetti. Bu sonuç sizi üzer mi?" sorusuna Altınöz şu cevabı verdi:

"Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz kazansaydık deriz, yani biz niye kazanamadık, buna bakarız. Açıkçası şu kazanmış üzüldük, bu kazanmış sevindik... Yani ben kaybettiğimiz zaman hem 85 milyonun üzüleceğini hem de kendimizin üzüleceğini paylaşabilirim. Nerede eksik yaptık, nerede hata yaptık ki biz vatandaşın oylarını almakta geciktik veya vatandaşımız niye mesela bize teveccüh etmedi diye bir düşünce olur, ama zaten böyle bir şey olmayacak, biz kazanacağız inşallah. Yani sonuçta ben kendime bakarım. Ben bir eksik varsa kendimde ararım."