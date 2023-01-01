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Siyaset Küçük ev küle döndü
Siyaset

Küçük ev küle döndü

Kastamonu’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerden etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 14:23:00 -
Küçük ev küle döndü

Olay, Kastamonu’da merkez Esentepe Mahallesi'nde Atat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bölgeye, Kamil Mustafa Göksu’ya ait tek katlı evde, soba borusundaki alevlerin çatıyı tutuşturması sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak altına söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen Saliha Göksu ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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