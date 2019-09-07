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"Küçük ev" akımı Türkiye'de yaygınlaşıyor

Arabanın arkasına takarak istenilen her alana yerleşme imkanı sağlayan "tiny house" (küçük ev) ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa'nın ardından Türkiye'de de ilgi görmeye başladı- Casa Lokomotif'in kurucusu Yüksek Mimar Pelin Düştegör:- "Küçük ev sahipleri, imarlı alanlar dışında imarsız alanlar, zeytin bahçeleri, sit alanları ve kamp alanlarında da özgürlük getiren, çevre dostu, doğayla iç içe ve mobil bir yaşama sahip olabiliyor"- "Evlere kasko yaptırmak ve firmaların anlaştığı bankalardan kredi almak mümkün"- Saly Karavan'ın endüstri ürünleri tasarımcısı Merve Başoğlu:- "Küçük evler müşterilere ev konforunu her yere taşıma imkanı veriyor"- "Karavan ruhsatı ve plakaya sahip evlerin motoru olmadığı için herhangi bir vergi ödemesi de yok"

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
"Küçük ev" akımı Türkiye'de yaygınlaşıyor

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - Arabanın arkasına takarak istenilen her alana yerleşme imkanı sağlayan "tiny house" (küçük ev) ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa'nın ardından Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.

Küçük ev akımı ABD'de özellikle 2008 küresel ekonomik krizi döneminde insanların alternatif konut arayışlarının ardından batı ülkelerinde de gelişmeye başlayarak kendine bir sektör oluşturdu.

Küçük bir evde yaşamanın ötesinde bir sosyal hareket olarak görülen akım, minimalizm ve özgür yaşam felsefesiyle birleştiriliyor. Yaşanılan alanı küçültmenin, sadeleştirmenin ve daha az eşyayla yaşamanın yanı sıra, bu akımla insanlar çevreyle dost bir şekilde sağlıklı yaşamayı, doğada vakit geçirmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Bunlara ek olarak küçük evler, mobil yaşama, günlük harcamalar, ev için ödenen vergiler ve bakım masraflarının azaltılması gibi avantajlar da sunuyor.


- "Fiyatları 90 bin-200 bin lira aralığında değişiyor"


Casa Lokomotif'in kurucusu Yüksek Mimar Pelin Düştegör, küçük evlerin inşaat maliyeti, inşaat ruhsatı, zemin etüdü, vergiler ve resmi harç bedelleri gibi harcamalardan kaçınmak isteyenler için uygun olduğunu belirterek, "Küçük ev sahipleri, imarlı alanlar dışında imarsız alanlar, zeytin bahçeleri, sit alanları ve kamp alanlarında da özgürlük getiren, çevre dostu, doğayla iç içe ve mobil bir yaşama sahip olabiliyor. Bu evler aynı zamanda Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede de avantajlar sağlayabilir. Küçük evlerin yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye'de daha da yaygınlaşacağından ümitliyim." dedi.

Küçük evlerin enerji ihtiyacının güneş panelleri ve inverter aracılığıyla, su ihtiyacının mobilyaların arkasına ya da şaseye gömülebilen su depolarıyla karşılandığını anlatan Düştegör, ocakların gazla çalıştığını, klozetin ise elektrikle çalışan kompost ya da kasetli tuvalet şeklinde dizayn edilebildiğini ifade etti.

Düştegör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'da ve Yeni Zelanda'da görülen küçük ev örneklerinin ağırlığı 10 bin 500 kilogramı bulabiliyor fakat Türkiye'de ruhsat alabilmek için ürünün en fazla 3 bin 500 kilogram olması gerekiyor. Bu da mobil evlerin büyüklüğünün yaklaşık 20 metrekare civarında olması anlamına geliyor. Küçük evi çekmeye uygun aracı olmayanlar ürünü satın aldıkları firma ya da tekme çekiciler aracılığıyla yer değiştirebiliyor. Ürünlerin fiyatları ise 90 bin ile 200 bin lira aralığında değişiyor."

Düştegör, bu evlere kasko da yapılabildiğini aktararak, firmaların anlaştığı bankalardan da kredi almanın mümkün olduğunu aktardı.


- "Tıpkı bir ev gibi tasarlanıyor"


Saly Karavan'ın endüstri ürünleri tasarımcısı Merve Başoğlu da küçük evlerin müşterilere ev konforunu her yere taşıma imkanı verdiğini belirterek, küçük ev akımının Türkiye'de de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Müşterilerin isteklerine göre evlerin fiyat aralıklarının ve donanımlarının değiştiğini ifade eden Başoğlu, küçük evlerin karavanlardan farklı olarak tıpkı bir ev gibi tasarlandığına ve içlerinde çamaşır makinesi, kurutma makinesi, mutfak, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, ev tipi banyo, mobilyalar gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımların bulunduğuna işaret etti.

Başoğlu, karavan ruhsatı ve plakaya sahip küçük evlerin motoru olmadığı için herhangi bir vergi ödemesinin de olmadığını belirterek, bunların yılda bir defa muayene ettirilmesi gerektiğini söyledi. Bu akımın Türkiye'de yaygınlaşmasının önünde birtakım engeller olduğuna değinen Başoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 5 yıl öncesine kıyasla küçük ev akımında bir artış var fakat akımın hızlı bir şekilde hepimize uygun hale gelmesinin önünde bazı engeller var. Türkiye'de bu ürünler daha çok arazi sahibi olup ev yapamayan ya da ev yapmakla uğraşmak istemeyen, Ege ve Akdeniz tarafında arazi alan kişilerce tercih ediliyor. Evlerin yaklaşık 3 bin 500 kilograma ulaşabilen ağırlıklarından dolayı bunları taşıyabilecek pikap tarzı araca sahip olunması gerekiyor. Araçların yakıt masrafları, güçleri, fiyatları ve uygun arazilerin yurt dışına göre daha az olması yaygınlaşma sürecini etkileyen önemli etkenler."





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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:08
  1. Çevre Dostu
  2. küçük ev
  3. minimalizm
  4. tiny house

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