0553 313 94 23

Küçük darbukacı babasının yolunda

Adana’da, Türk Halk Müziğinin çeşitli korolarında keman çalan Veysel Başözdeş’in 11 yaşındaki oğlu İbrahim Başözdeş babasının yolunda ilerliyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 10:48
Küçük darbukacı babasının yolunda

Adana’da, Türk Halk Müziğinin çeşitli korolarında keman çalan Veysel Başözdeş’in 11 yaşındaki oğlu İbrahim Başözdeş babasının yolunda ilerliyor.


Recep Birsen İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi İbrahim Başözdeş, ritim saz heyetinde darbukasıyla sahnelerde görülmeye başlandı. Darbuka çalmayı kendi kendine öğrendiğini söyleyen Başözdeş, bu konuda annesi ve babasının büyük desteğini gördüğünü belirterek, “Ailemin teşvikiyle darbuka sanatını icra etmeye çalışıyorum. Çeşitli THM korolarının icra heyetinde kemani babam ile sahneye çıkıyorum. Derslerimden geri kalmadan bu konuda en iyi olmaya çalışacağım” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 10:48
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Rum Kilisesi onarılarak turizmine kazandırılmayı bekliyor
    1. Tarihi Rum Kilisesi onarılarak..
    2. İzmit’te parklarda sürekli bakım..
    3. Mardin’de cephanelik ele geçirilen..
    4. Çanakkale'de 410 bin 125 seçmen oy..
    5. Böyle kusuyorsa...
    6. Kaş düşüklüğüne ameliyatsız çözüm:..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin..
    8. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern neden..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kızgınlık,..
    10. Denizden cep telefonu da çıktı, tekne..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin..
    12. İmamoğlu, “Oyunu bazısı eliyle verir,..
    13. Giresun'da 352 bin 80 seçmen bin 400..
    14. "3 ayda 40 engelsiz gündüzlü yaşam..
    15. "Golan Tepeleri Arap toprağıdır"
    16. PKK’lıların kaçırdığı polisten 4..
    17. Huzurevinin bakımı hükümlülere emanet
    18. Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol..
    19. Burhaniye’de istihdam seferberliğine..
    20. Meral Akşener güldürdü! "İstanbul,..
    21. FETÖ elebaşının korumasının eşi..
    22. İran'daki sel felaketi hayvanları da..
    23. Arturo Mina’nın forma özlemi bitiyor
    24. "Riga Primeclass Lounge" Avrupa'nın en..
    25. Ordu, dijital oyun yazılım merkezi..
    26. Singapur’da yangın paniği: 500 kişi..
    27. Vali Türker Öksüz, Akyaka’da
    28. "Brexit'i uzun süre ertelemeye açık..
    29. Sisi kendisini de generalini de maskot..
    30. Saadet Partisi’nin seçim bürosuna..
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!
    İşte Namık Tan'ın S-400 tehdidinin perde arkası!