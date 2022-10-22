Küçük çocuk ağır yaralandı! Fail başıboş köpekler, azmettirici köpekperestler, sponsor Batı, seyirci belediyeler ve hükümet!
Başıboş köpeklerin fail, azmettiricinin köpekperestler, belediye ve hükümetin seyirci olduğu başıboş köpek saldırıları bitmek bilmiyor. Sokaklarda çeteleşen ve kendilerine alanlar belirleyen başıboş köpek çetelerinin saldırıları nedeniyle başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar ya yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Marketten çıktığı esnada 7-8 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Öz, çevredekilerin yardımıyla facianın eşiğinden döndü. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun ağır yaralandığını belirledi.
Sokaklarda terör estiren başıboş köpekler her geçen gün başka bir olayla gündeme geliyor.
Bu kez görüntülerin adresi Edirne.
Enez ilçesinde bir marketten alışveriş yapan 12 yaşındaki Umut Öz, dışarı çıktığı sırada 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpekleri uzaklaştırdılar
Elindeki poşetlerle kendisini korumaya çalışan Öz'ün yardımına çevredekiler koştu.
Duyarlı vatandaşlar köpekleri uzaklaştırırken durumu ihbar etti.
Ağır yaralandı
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı tespit edilen Öz'ü ambulansla hastaneye sevk etti.
İnceleme başlatıldı
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA'nın aktarımına göre; polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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