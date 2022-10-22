Küçük çocuk ağır yaralandı! Fail başıboş köpekler, azmettirici köpekperestler, sponsor Batı, seyirci belediyeler ve hükümet!

Başıboş köpeklerin fail, azmettiricinin köpekperestler, belediye ve hükümetin seyirci olduğu başıboş köpek saldırıları bitmek bilmiyor. Sokaklarda çeteleşen ve kendilerine alanlar belirleyen başıboş köpek çetelerinin saldırıları nedeniyle başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar ya yaralanıyor ya da hayatını kaybediyor. Marketten çıktığı esnada 7-8 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Öz, çevredekilerin yardımıyla facianın eşiğinden döndü. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun ağır yaralandığını belirledi.