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Yaşam Küçücük çocuk tek başına bırakılır mı? Herkes seferler oldu
Yaşam

Küçücük çocuk tek başına bırakılır mı? Herkes seferler oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-18 16:16:00 -

Alışveriş yapmak için araçtan anne ve baba, küçücük çocuğu araçta yalnız bıraktı. Sonrasında olanlar oldu...

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde arabada kilitli kalan çocuk, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan 1. Etap TOKİ evleri bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde markete alışveriş yapmaya giden Sancar ailesi, çocukları Asaf Sancar’ı arabada bıraktı. Oyun oynadığı sırada anahtara basarak kapıları kilitleyen minik Asaf, araçta kilitli kaldı. Marketten dönen Sancar çifti, kilitli kapıları açamayınca çilingirden yardım istedi. Olay yerine gelen çilingirin uzun uğraşları sonucunda arabada mahsur kalan Asaf kurtarıldı.

Markete bir şey almak için indikleri sırada olayın yaşandığını belirten baba Hayrettin Sancar, “Marketten döndüğümde anahtar arabada kalmıştı. Asaf da yanlışlıkla kilide basıp kapıyı kapatmış. Allah razı olsun, herkes yardım için buraya geldi. Bizim arkadaşlar da ustayı direkt buraya getirip, kapıyı açarak kurtardık. Allah herkesten razı olsun” dedi

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